На окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — Генштаб

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки місцевих жителів та вилучають човни й інші плавзасоби. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначають, що раніше такі дії окупанти вчиняли перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

Також у Генштабі розповіли, що за минулу добу, 24 лютого, на херсонському напрямку від артилерійського вогню ворога постраждало 34 населених пункти області. Серед них, зокрема, Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.