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2023-02-26
На окупованій території Херсонщини загарбники вилучають у місцевих жителів плавзасоби — Генштаб
В Генштабі пояснили, для чого окупанти можуть це робити, інформує
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На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки місцевих жителів та вилучають човни й інші плавзасоби. Про це
У Генштабі зазначають, що раніше такі дії окупанти вчиняли перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.
Також у Генштабі розповіли, що за минулу добу, 24 лютого, на херсонському напрямку від артилерійського вогню ворога постраждало 34 населених пункти області. Серед них, зокрема, Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.
Анастасія Гурін, ZN.ua