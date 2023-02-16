Китай намагається «всидіти на двох стільцях» – заступниця державного секретаря США

У Сполучених Штатах зростає занепокоєння через партнерство між Китаєм і Росією та підтримкою Пекіном вторгнення Росії в Україну. Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, повідомляє CNN.

«Виглядає так, що КНР намагається посилити свій авторитет у міжнародному співтоваристві, говорячи, що вона готова стати посередником і допомогти покласти край цьому жахливому вторгненню. І в той самий час вони віддані безмежному партнерству з Росією. Звичайно, ми занепокоєні щодо цього партнерства та підтримки вторгнення з боку КНР», – сказала Шерман на заході в Інституті Брукінгса.

Вона додала, що Китай намагається «всидіти на двох стільцях».

Крім того, Венді Шерман висловила стурбованість партнерством Росії з Іраном і Північною Кореєю.