Китай намагається «всидіти на двох стільцях» – заступниця державного секретаря США

У Сполучених Штатах зростає занепокоєння через партнерство між Китаєм і Росією, інформує ZN.ua.

Китай намагається «всидіти на двох стільцях» – заступниця державного секретаря США
© kmu.gov.ua

У Сполучених Штатах зростає занепокоєння через партнерство між Китаєм і Росією та підтримкою Пекіном вторгнення Росії в Україну. Про це заявила заступниця державного секретаря США Венді Шерман, повідомляє CNN.

«Виглядає так, що КНР намагається посилити свій авторитет у міжнародному співтоваристві, говорячи, що вона готова стати посередником і допомогти покласти край цьому жахливому вторгненню. І в той самий час вони віддані безмежному партнерству з Росією. Звичайно, ми занепокоєні щодо цього партнерства та підтримки вторгнення з боку КНР», – сказала Шерман на заході в Інституті Брукінгса.

Вона додала, що Китай намагається «всидіти на двох стільцях».

Крім того, Венді Шерман висловила стурбованість партнерством Росії з Іраном і Північною Кореєю.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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