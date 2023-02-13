Росія формує з мобілізованих відмовників штурмові бригади – Генштаб

Відмовників кидають піхотою на Авдіївський напрямок.

Росія формує з мобілізованих відмовників штурмові бригади – Генштаб

Мобілізованих військовослужбовців РФ, які відмовляються йти в наступ, відправляють на полігони, щоб сформувати з них штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку. Про це інформує у понеділок ввечері Геншаб.

"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, що відносяться до 1-го армійського корпусу Південного ВО, відмовляються йти у наступ. Через це мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області, знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку", - повідомляють у Генштабі.

Крім того, окупанти використовують для лікування пораненних військовослужбовців пологовий будинок у Луганську та приміщення дитячої лікарні №3.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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