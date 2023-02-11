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2023-02-11
Вчені назвали країни, які простіше за інші переживуть можливий ядерний апокаліпсис
І це допоможе вижити усій цивілізації.
Австралія переживе ядерний апокаліпсис з найменшими втратами© unsplash/liampozz
Вчені розповіли, які країни зможуть пережити можливу ядерну війну та допоможуть зберегти, а потім відновити людську цивілізацію. Найбільше для цього підходить Австралія, за нею слідує Нова Зеландія, повідомляє
У дослідженні, опублікованому в журналі Risk Analysis, Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Соломонові Острови та Вануату описуються як острівні країни, найбільш здатні виробляти достатньо їжі для свого населення після «раптової катастрофи зі зменшенням кількості сонячного світла», такої як ядерна війна, виверження супервулкану або удар астероїда.
Фаїна Вауліна, ZN.ua