Вчені назвали країни, які простіше за інші переживуть можливий ядерний апокаліпсис

Вчені розповіли, які країни зможуть пережити можливу ядерну війну та допоможуть зберегти, а потім відновити людську цивілізацію. Найбільше для цього підходить Австралія, за нею слідує Нова Зеландія, повідомляє The Guardian.

У дослідженні, опублікованому в журналі Risk Analysis, Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Соломонові Острови та Вануату описуються як острівні країни, найбільш здатні виробляти достатньо їжі для свого населення після «раптової катастрофи зі зменшенням кількості сонячного світла», такої як ядерна війна, виверження супервулкану або удар астероїда.