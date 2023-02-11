Катаргейт: бельгійська поліція заарештувала депутата Європарламента

Бельгійська влада в п'ятницю заарештувала євродепутата Марка Тарабелло у справі щодо ймовірної корупції в Європейському парламенті. Про це повідомляє POLITICO.

Речник бельгійської прокуратури підтвердив арешт. Прокуратура також підтвердила, що зранку в п’ятницю було проведено низку обшуків, зокрема у сейфі Тарабелли в банку в Льєжі, а також у кількох офісах у валлонському місті Антіс, мером якого досі є Тарабелла.

Тиждень тому Європейський парламент на пленарному засіданні позбавив імунітету як Тарабеллу, так і іншого депутата Європарламенту Андреа Коццоліно. Ще троє підозрюваних перебувають у в'язниці.

Прокурор не коментував, які звинувачення можуть висунути затриманому.

Бельгійська поліція також провела обшук у будинку євродепутата Коццоліно в Ікселі. Його офіс у Європейському парламенті був опечатаний, однак обшук там не проводився.

Долфін Колард, заступниця речника Європейського парламенту, заявила, що орган не коментує поточні судові процедури. водночас завжди йде на повну співпрацю зі слідством.

Згідно з парламентськими звітами, порушення бельгійського законодавства Тарабеллою та Коццоліно могли включати корупцію, участь у злочинній організації та відмивання грошей.

Наприкінці минулого тижня бельгійський слідчий суддя, який веде справу, звільнив із в’язниці одного з чотирьох затриманих у цій справі Нікколо Фіга-Таламанку — генерального секретаря No Peace Without Justice, однієї з неурядових організацій, пов’язаних з корупційним скандалом.

Троє інших підозрюваних — колишній віце-президент Європейського парламенту Єва Кайлі, її партнер Франческо Джорджі та колишній євродепутат П'єр Антоніо Панцері —досі перебувають у в'язниці. У січні Панцері уклав угоду про співпрацю зі слідством.

І Тарабелла, і Коццоліно заперечують будь-які правопорушення.