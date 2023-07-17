Іранська "поліція моралі" відновила патрулювання після придушення протестів

Влада оголосила про нову кампанію з примусу жінок до носіння хіджабу після того, як минулого року після масових протестів було скорочено масштаби патрулювання.

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Влада Ірану оголосила про початок нової кампанії з примусу жінок до носіння хіджабу, а "поліція моралі" повернулася на вулиці через 10 місяців після того, як смерть затриманої нею жінки викликала загальнонаціональні протести, передає The Guardian .

Після загибелі 22-річної Махси Аміні у вересні минулого року, коли влада намагалася стримати масові протести, які вимагали повалення теократії, яка править Іраном вже понад 40 років, поліція моралі в основному відійшла від справ.

На початку цього року протести в основному зійшли нанівець після жорстких репресій, під час яких було вбито понад 500 демонстрантів та затримано близько 20 тисяч людей. Однак багато жінок продовжують порушувати офіційний дрескод, особливо у столиці – Тегерані.

Після початку протестів "поліція моралі" лише зрідка виходила на вулиці, а в грудні навіть з'явилися повідомлення про те, що вона була розформована, які пізніше були спростовані.

Влада протягом усієї кризи наполягала на тому, що правила не змінилися. Клерикальні правителі Ірану вважають хіджаб одним із ключових елементів ісламської революції, яка привела їх до влади, а вільніший одяг – ознакою західного декадансу.