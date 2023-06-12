ВАКС заочно арештував депутата Київради Трубіцина

Суд стягнув у бюджет 9,88 млн грн застави.

?Вищий антикорупційний суд заочно арештував депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина від партіїї "Слуга народу". Також суд стягнув у бюджет 9,88 млн гривень застави. Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує ZN.ua .

© Владислав Трубіцин/Facebook

Безоплатний адвокат, призначений Трубіцину, виступала проти задоволення клопотання. Зокрема, вона говорила про те, що ризик переховування Трубіцина поки не доведений, тому що ніхто не розуміє, поважні чи не поважні причини були у Трубіцина залишатися за кордоном.