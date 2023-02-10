Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції

Польща з 10 лютого закриває прикордонний перехід «Бобровники» на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив голова МВС республіки Маріуш Каміньський. До такого кроку вдалися з міркувань безпеки.

«Беручи до уваги інтереси державної безпеки, я прийняв рішення призупинити з 12:00 10 лютого цього року рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках до подальшого повідомлення», — написав він.

Z uwagi na wa?ny interes bezpiecze?stwa pa?stwa zdecydowa?em o zawieszeniu do odwo?ania od 10 lutego br. od godz. 12:00 ruchu na polsko-bia?oruskim przej?ciu granicznym w Bobrownikach. — Mariusz Kami?ski (@Kaminski_M_) February 9, 2023

Після закриття переходу потрапити з Гродно до Польщі можна буде лише через Брест чи Литву.

Через міграційну кризу 2021 року було зачинено перехід «Брузги – Кузня». Із закриттям «Бобровників» лишаються два діючих пункти пропуску: «Тереспіль – Брест» та «Козловичі – Кукурики».

Крім того міністр оголосив про запровадження нових санкцій проти громадян Білорусі, пов’язаних із режимом Лукашенка. Приводом стало рішення Гродненського обласного суду, який засудив журналіста міжнародного каналу громадського телебачення Польщі Анджея Почобута до восьми років позбавлення волі.

«Я доручив підготувати заявки на включення до списку санкцій чергових осіб, пов'язаних з режимом Олександра Лукашенка, відповідальних за репресії проти поляків у Білорусії», — повідомив Каміньський.

W zwi?zku z uchwa?? Sejmu RP w sprawie Andrzeja Poczobuta poleci?em podleg?ym mi s?u?bom przygotowanie wniosk?w o wpisanie na list? sankcyjn? kolejnych os?b zwi?zanych z re?imem ?ukaszenki odpowiedzialnych za represje wobec Polak?w na Bia?orusi. — Mariusz Kami?ski (@Kaminski_M_) February 9, 2023

МЗС Польщі виступило із заявою, назвавши рішення суду щодо Почобута несправедливим і закликавши звільнити журналіста.