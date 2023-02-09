Зеленський у Європарламенті: Україна, яка перемагає, буде членом ЄС, який перемагає

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи 9 лютого в Європейському парламенті, висловив впевненість, що Україна стане членом Європейського Союзу.

"Ми наближаємося до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на тому, що глави країн Євросоюзу вже зробили те, що попередня хвиля лідерів вважала неможливим.

«Європа звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива. Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу. Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб», - сказав Зеленський.