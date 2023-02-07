МВС розсекретило документи про репресії радянської влади

Міністерство внутрішніх справ України скасувало гриф «Для службового користування» для справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території західної України в 1940-х та 1950-х роках.

За даними міністерства, розпорядників архівної інформації зобов’язали надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонили відносити таку архівну інформацію до категорії службової.

Зокрема у фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією також рекомендувала архіву МВС переглянути архівні справи для оприлюднення подібної інформації.