МВС розсекретило документи про репресії радянської влади
Мова йде про дані щодо масових депортацій із західної України після Другої світової, інформує
Міністерство внутрішніх справ України скасувало гриф «Для службового користування» для справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території західної України в 1940-х та 1950-х роках.
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Зокрема у фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.
Комісія з питань роботи зі службовою інформацією також рекомендувала архіву МВС переглянути архівні справи для оприлюднення подібної інформації.