СБУ та поліція провели обшуки в редакції "Думської". Видання заявило про тиск з боку влади
При цьому правоохоронці наголосили, що не перешкоджали роботі медіа.
Співробітники Служби безпеки України та Національна поліція вранці середи, 10 травня, провели обшуки в приміщенні редакції одеського видання "Думська". Правоохоронці розповіли в коментарі
За словами головного редактора "Думської" Олега Константинова, органи прийшли до редакції близько 08:30 та показали дозвіл Київського районного суду Одеси на проведення слідчих дій. У документі нібито була вказана адреса відповідної будівлі, але не йшлося про конкретні приміщення.
Як розповів глава видання, обшуки тривали чотири години. У ході них правоохоронці склали протокол, але нічого не знайшли та не вилучили.
"Слідчі дії відбувались у межах якогось кримінального провадження, до якого ми не маємо жодного стосунку, крім того, що ми писали про нього. Це якісь там земельні питання в Роздільнянському районі", – уточнив він.
Пізніше журналісти "Думської" опублікували спільну
"Ухвалу на обшук у приміщенні, де працюють співробітники нашого видання, було винесено поспіхом 9 травня — одразу після кількох резонансних публікацій, присвячених корупції в керівництві обласної військової адміністрації та облради. Зв'язок, як нам здається, очевидний. Ми заявляємо рішучий протест таким діям правоохоронців, вважаємо, що те, що відбувається, є перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, посяганням на свободу слова і демократію в Україні", – йдеться в тексті.
Константинов також припустив, що обшуки можуть бути пов’язані зі слідчими діями, які раніше проходили в депутата Одеської обласної ради Михайла Шмушковича – члена редакційної ради "Думської".
У Національній поліції підтвердили ранкові слідчі дії в приміщенні видання у коментарі Hromadske та запевнили, що не вилучали техніку редакції та "жодним чином не перешкоджали роботі масмедіа".
Пресслужба СБУ уточнила, що обшуки відбуваються за адресами роботи й проживання підозрюваних у рейдерському захопленні державного майна та розкраданні бюджетних коштів у Одеській області.
"Окремо наголошуємо: у межах цього провадження співробітниками СБУ вже повідомлено про підозру депутату місцевої облради, а також його дружині та помічнику", – додали там.
Згідно з описом, йдеться про