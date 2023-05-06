«Мішками палять документи»: Федоров про те, що окупанти роблять у Мелітополі

Судячи зі слів мера, серед загарбників метушня.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти вивозять у бік Росії комп’ютери та оргтехніку, а у будівлі окупаційної поліції мішками палять документи. Про це у Telegram написав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує ZN.ua .

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«У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. За ними і самі колаборанти-працівники – керівництво попрощалося з ними назавжди. Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють до тла», – написав Іван Федоров.

Не менше метушаться, за його словами, і в будівлі окупаційної військової поліції – цілий день «мішками палять документи».

У мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування, за його інформацією, терміновий вечірній зліт «керівництва» – обговорюють, хто вже встиг втекти.