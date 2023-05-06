«Мішками палять документи»: Федоров про те, що окупанти роблять у Мелітополі

Судячи зі слів мера, серед загарбників метушня.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області окупанти вивозять у бік Росії комп’ютери та оргтехніку, а у будівлі окупаційної поліції мішками палять документи. Про це у Telegram написав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує ZN.ua.

«Мішками палять документи»: Федоров про те, що окупанти роблять у Мелітополі
© Соцмережі

«У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. За ними і самі колаборанти-працівники – керівництво попрощалося з ними назавжди. Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють до тла», – написав Іван Федоров.

Не менше метушаться, за його словами, і в будівлі окупаційної військової поліції – цілий день «мішками палять документи».

У мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування, за його інформацією, терміновий вечірній зліт «керівництва» – обговорюють, хто вже встиг втекти.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Блок рекламы


Похожие новости
За відмову від російського паспорта окупанти виганяють людей із домівок – ГенштабЗа відмову від російського паспорта окупанти виганяють людей із домівок – Генштаб
У межах проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БпЛА – ФедоровУ межах проєкту "Армія дронів" підготували 10 тисяч операторів БпЛА – Федоров
Окупанти розмістили техніку та вибухівку в приміщенні енергоблоку на ЗАЕСОкупанти розмістили техніку та вибухівку в приміщенні енергоблоку на ЗАЕС
Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: картаОкупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта
Окупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президентаОкупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президента
На окупованих територіях діти та підлітки найбільше відчувають терор загарбників — ФедоровНа окупованих територіях діти та підлітки найбільше відчувають терор загарбників — Федоров
Окупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВАОкупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВА
Окупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВАОкупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВА
Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – ФедоровРосія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – Федоров
Окупанти готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з ЛуганщиниОкупанти готують до депортації понад 2,7 тис. дітей з Луганщини
Последние новости
Подгружаем последние новости