У Криму вже готуються: українська розвідка показала цікаві документи

Російська окупаційна адміністрація Криму та місцеве відділення ФСБ РФ видали рішення про "встановлення високого рівня терористичної небезпеки" у низці населених пунктах півострова.

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони України, яке опублікувало документ, інформує Апостроф .

"Жовтий рівень" загрози безстроково встановлюється у Армянську, Джанкої, Керчі, Красноперекопську, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Такий самий рівень загрози оголошується й на об’єктах окупаційних "міністерств" та "відомств", серед яких "Мінтранспорту", житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації.

У рішенні йдеться, що підрозділам ФСБ та лінійному відділенню МВС на транспорті необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові.

Посилюється й контроль за переміщенням російських громадян та іноземців та обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.

Підрозділам МНС наказано провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення рятувальних операцій. Місцеві адміністрації повинні забезпечити місця для тимчасового розміщення людей. На міністерство охорони здоров’я покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

Зазначені "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами Оборони. Але також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну, попередили у розвідці.