Вимагав хабар за документи: обрано запобіжний захід депутату Рівненської облради

Раніше зловмисника викрили на отриманні неправомірної вигоди.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для депутата Рівненської обласної ради, який також обіймає посаду головного лікаря Рівненського обласного спеціалізованого диспансера радіаційного захисту населення. Його підозрюють у вимаганні й отриманні 1,2 тисячі доларів неправомірної вигоди, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram , інформує ZN.ua .

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"У межах досудового розслідування встановлено, що депутат, який одночасно обіймає посаду головного лікаря КП ... вимагав у громадянки, яка має статус «чорнобильця» та супутні захворювання, грошові кошти за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС. Депутата затримано на «гарячому» одразу після передачі обумовлених коштів", – розповідали раніше в САП.

Суд призначив зловмиснику заставу в розмірі 800 тисяч гривень, чим частково задовольнив клопотання.

Депутат також має виконувати процесуальні обов’язки: