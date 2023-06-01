Кабмін дозволив морякам отримувати документи, не повертаючись в Україну
Тепер документи можна отримати за допомогою представника.
Кабмін дозволив морякам подавати заяви та отримувати кваліфікаційні документи через представника. Такі зміни внесено до постанови уряду №1499 «Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден»,
"У разі, якщо моряк знаходиться в рейсі, він може подати заяву та отримати кваліфікаційні документи дистанційно через довірену особу", – зазначається у повідомленні.
У міністерстві нагадали, що наразі єдиним законним способом підтвердити професійну компетентність та отримати кваліфікаційні документи є особисте звернення до Адміністрації судноплавства або ДП "Моррічсервіс" у встановленому Положенням порядку.
Нагадаєил, що у вересні минулого року Кабмін дозволив морякам, що підлягають мобілізації під час військового стану, виїжджати за кордон.