Кабмін дозволив морякам отримувати документи, не повертаючись в Україну

Тепер документи можна отримати за допомогою представника.

Кабмін дозволив морякам подавати заяви та отримувати кваліфікаційні документи через представника. Такі зміни внесено до постанови уряду №1499 «Деякі питання присвоєння звань особам командного складу морських суден», повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, інформує ZN.ua.

Кабмін дозволив морякам отримувати документи, не повертаючись в Україну
© Денис Шмигаль/Telegram

"У разі, якщо моряк знаходиться в рейсі, він може подати заяву та отримати кваліфікаційні документи дистанційно через довірену особу", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що наразі єдиним законним способом підтвердити професійну компетентність та отримати кваліфікаційні документи є особисте звернення до Адміністрації судноплавства або ДП "Моррічсервіс" у встановленому Положенням порядку.

Нагадаєил, що у вересні минулого року Кабмін дозволив морякам, що підлягають мобілізації під час військового стану, виїжджати за кордон.


Олена Середа, ZN.ua





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