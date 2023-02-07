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2023-02-07
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу: свіже зведення втрат РФ
На 349 добу повномасштабного російського вторгнення українські бійці продовжують захищати свою землю та нищити російських загарбників - всього за добу було ліквідовано понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано,
- танків ? 3245 (+14) од,
- бойових броньованих машин ? 6443 (+28) од,
- артилерійських систем – 2232 (+1) од,
- РСЗВ – 461 (+0) од,
- засоби ППО ? 227 (+0) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),
- крилаті ракети ? 796 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од,
- спеціальна техніка ? 208 (+5).
Марія Швець, Апостроф