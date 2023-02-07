ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу: свіже зведення втрат РФ

На 349 добу повномасштабного російського вторгнення українські бійці продовжують захищати свою землю та нищити російських загарбників - всього за добу було ліквідовано понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано,

танків ? 3245 (+14) од,

бойових броньованих машин ? 6443 (+28) од,

артилерійських систем – 2232 (+1) од,

РСЗВ – 461 (+0) од,