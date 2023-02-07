ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу: свіже зведення втрат РФ

На 349 добу повномасштабного російського вторгнення українські бійці продовжують захищати свою землю та нищити російських загарбників - всього за добу було ліквідовано понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 133190 (+1030) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3245 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ? 6443 (+28) од,
  • артилерійських систем – 2232 (+1) од,
  • РСЗВ – 461 (+0) од,
  • засоби ППО ? 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),
  • крилаті ракети ? 796 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од,
  • спеціальна техніка ? 208 (+5).


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
У Німеччині навчаються понад 200 тисяч українських дітейУ Німеччині навчаються понад 200 тисяч українських дітей
Перші тижні війни російські еліти переживали, що втратять свій бізнес, сьогодні - що опиняться в Гаазі, інсайдери в шоці — Ілля ПономарьовПерші тижні війни російські еліти переживали, що втратять свій бізнес, сьогодні - що опиняться в Гаазі, інсайдери в шоці — Ілля Пономарьов
Число жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилось до понад 4,2 тисячіЧисло жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилось до понад 4,2 тисячі
Мінус 1030 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 1030 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Прем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрдПрем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрд
Ще на сотні окупантів та десятки одиниць техніки ближче до перемоги: свіже зведення втрат РФЩе на сотні окупантів та десятки одиниць техніки ближче до перемоги: свіже зведення втрат РФ
Ще 870 окупантів їдуть додому «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повіодомив втрати ворогаЩе 870 окупантів їдуть додому «вантажем 200»: Генштаб ЗСУ повіодомив втрати ворога
Росія втратила свій величезний підводний човен: як це сталосяРосія втратила свій величезний підводний човен: як це сталося
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Артсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в УкраїніАртсистеми, танки та жива сила: нові дані про втрати армії РФ в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости