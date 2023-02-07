У парламенті Грузії розповіли, чому не запроваджують санкції проти РФ

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що країна не запроваджуватиме санкції проти РФ через те, що ніби то росіяни підтримують грузинську економіку, а обмеження призвели би до її спаду. Про це повідомляє "Новости-Грузия".

"Ми пригадуємо, як опозиція і окремі активісти підняли галас із закликом закривати кордони Грузії, запровадити візовий режим (з Росією - ред.), припинити торгівлю… Нещодавно опублікували аналіз, який свідчить, що якби влада це зробила, то Грузія мала би не збільшення, а скорочення економіки на 10%", — зазначив Папуашвілі.

Спікер підкреслив, що влада не може вдаватися до заходів, які призведуть до інфляції та закриття бізнесу, оскільки Грузія "не має парасольки солідарності ЄС, який у такому разі захистив би її різними субсидіями". Також спікер закликав "задуматися, куди веде країну грузинська опозиція та деякі громадські організації".

Водночас він додав, що Грузія дотримується західних санкцій.

Тим часом заступник міністра фінансів Михеїл Дундуа заявив, що для Грузії санкції проти Росії стали би "санкціями проти себе".