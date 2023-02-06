На тимчасово окупованих територіях росіяни створюють кадетські класи – ЦНС

Російські окупанти продовжують займатися мілітаризацією дітей на тимчасово захоплених територіях. Дітей 10-11 класів на допризовній підготовці агітують у майбутньому вступити до лав армії РФ , Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«У навчальних закладах Скадовського району на заняттях з допризовної підготовки юнаків проводиться агітація учнів 10-11 класів щодо вступу на військову службу до лав армії ворога», – зазначають у відомстві.

Окрім цього, окупаційна адміністрація у Скадовському, Каланчацькому, Новотроїцькому та Генічеському районах анонсувала створення кадетських класів у школах. З метою мотивації юнаків віком від 15 років поглиблено вивчати військову справу.

«За попередньою інформацією, юнаки які мають відповідну підготовку отримають можливість обіймати первинні керівні (сержантські) посади у разі призову на військову службу», – додали у ЦНС.