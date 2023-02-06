Резніков продовжує шукати каверзу в розкритті журналістами корупційної схеми закупівлі продуктів у Міноборони
Коли вибухнув скандал, міністр якраз "робив аналіз висновків аудиту, щоб запропонувати зміну підходу", інформує
Міністр оборони Олексій Резніков називає "дивним збігом" той факт, що скандал із корупційним контрактом щодо закупівлі харчування Міноборони, який вибухнув наприкінці січня, стався після відсторонення у грудні 2022 року низки осіб від виконання обов'язків у відповідному департаменті міністерства. Про це міністр сказав в інтерв'ю УП.
"Я роблю відсторонення посадової особи в цьому департаменті в грудні. Ми з НАЗК разом це відпрацьовуємо. Робимо аналіз висновків аудиту, щоб запропонувати зміну підходу, але в межах постанови, яка це регулює. І тут прилітає спочатку на відеопроєкті "Ісландія", і точно та ж сама інформація через пару днів виходить у розслідуванні пана Юрія на "Дзеркалі тижня". Таке дивне співпадіння", - зазначив він.
"Тому, звісно, у мене негативна реакція: якщо документ по забезпеченню Збройних сил, де є номер частини, місцезнаходження і, найголовніше, кількісний склад підрозділу (а це закрита інформація під час воєнного стану), стає доступним назовні, значить, хтось із працівників оборони виніс це на вулицю, скопіював. У мене питання: які ще тоді документи він, вона чи вони скопіювали і кому ще їх передали? Тому в мене була негативна емоція на працівників Міноборони, що безконтрольно копіюють документи, які не можна копіювати, тому що це воєнний стан", – пояснив Резніков.
Нагадаємо, автор розслідування про закупівлі харчів для Міноборони розповів, чому був змушений оприлюднити документи. За словами Юрія Ніколова, він кілька тижнів намагався достукатися до чиновників у високих кабінетах, з тим, щоби виявлений корупційний контракт був зупинений. Але його просто ігнорували. Саме після цього він прийняв рішення показати документи публічно.
До речі, попервах у Міноборони взагалі стверджували, що оприлюднена ZN.UA інформація про закупівлю за завищеними цінами продуктів для військових нібито має "ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману".
Згодом міністр визнав помилки у контракті щодо придбання продуктів, але назвав "інформаційною атакою під надуманим приводом" розслідування Юрія Ніколова для ZN.UA щодо завищених цін на продукти для військових - "Тилові пацюки Міноборони під час війни «пиляють» на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя".
У розслідуванні ZN.UA йшлося про те, що Міноборони підписало угоду на 13 мільярдів із фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень. Тобто спеціально було створено фірму-"прокладку".