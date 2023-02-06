Резніков продовжує шукати каверзу в розкритті журналістами корупційної схеми закупівлі продуктів у Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков називає "дивним збігом" той факт, що скандал із корупційним контрактом щодо закупівлі харчування Міноборони, який вибухнув наприкінці січня, стався після відсторонення у грудні 2022 року низки осіб від виконання обов'язків у відповідному департаменті міністерства. Про це міністр сказав в інтерв'ю УП.

"Я роблю відсторонення посадової особи в цьому департаменті в грудні. Ми з НАЗК разом це відпрацьовуємо. Робимо аналіз висновків аудиту, щоб запропонувати зміну підходу, але в межах постанови, яка це регулює. І тут прилітає спочатку на відеопроєкті "Ісландія", і точно та ж сама інформація через пару днів виходить у розслідуванні пана Юрія на "Дзеркалі тижня". Таке дивне співпадіння", - зазначив він.

"Тому, звісно, у мене негативна реакція: якщо документ по забезпеченню Збройних сил, де є номер частини, місцезнаходження і, найголовніше, кількісний склад підрозділу (а це закрита інформація під час воєнного стану), стає доступним назовні, значить, хтось із працівників оборони виніс це на вулицю, скопіював. У мене питання: які ще тоді документи він, вона чи вони скопіювали і кому ще їх передали? Тому в мене була негативна емоція на працівників Міноборони, що безконтрольно копіюють документи, які не можна копіювати, тому що це воєнний стан", – пояснив Резніков.

Нагадаємо, автор розслідування про закупівлі харчів для Міноборони розповів, чому був змушений оприлюднити документи. За словами Юрія Ніколова, він кілька тижнів намагався достукатися до чиновників у високих кабінетах, з тим, щоби виявлений корупційний контракт був зупинений. Але його просто ігнорували. Саме після цього він прийняв рішення показати документи публічно.

До речі, попервах у Міноборони взагалі стверджували, що оприлюднена ZN.UA інформація про закупівлю за завищеними цінами продуктів для військових нібито має "ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману".

Згодом міністр визнав помилки у контракті щодо придбання продуктів, але назвав "інформаційною атакою під надуманим приводом" розслідування Юрія Ніколова для ZN.UA щодо завищених цін на продукти для військових - "Тилові пацюки Міноборони під час війни «пиляють» на харчах для ЗСУ більше, ніж за мирного життя".

У розслідуванні ZN.UA йшлося про те, що Міноборони підписало угоду на 13 мільярдів із фірмою зі статутним капіталом у тисячу гривень. Тобто спеціально було створено фірму-"прокладку".