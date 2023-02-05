Як виживали і що їли в російському полоні: оповідання бійців ЗСУ, відео

У суботу, 4 лютого, додому з російського полону повернулися 116 людей, серед яких захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Апостроф .

Доброволець Максим Колесников, який захищав Київщину, зізнався, що в російському полоні майже рік не їв свіжих фруктів.

У неволі чоловік не бачив навіть звичайного яблука.

"Те, що ми не голодуємо у вільних від російських окупантів містах і селах - заслуга Максима і тисяч наших Захисників і Захисниць", - наголошують у КШППВ.

Наразі, як зазначається, Україна робить усе, щоби визволити з полону всіх громадян, але саме перемоги ЗСУ та копітка робота десятків фахівців роблять можливими подальші обміни.

"Наша справа - їм допомогти", - йдеться у повідомленні.