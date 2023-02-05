Як виживали і що їли в російському полоні: оповідання бійців ЗСУ, відео

У суботу, 4 лютого, додому з російського полону повернулися 116 людей, серед яких захисники Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Апостроф.

Доброволець Максим Колесников, який захищав Київщину, зізнався, що в російському полоні майже рік не їв свіжих фруктів.

У неволі чоловік не бачив навіть звичайного яблука.

"Те, що ми не голодуємо у вільних від російських окупантів містах і селах - заслуга Максима і тисяч наших Захисників і Захисниць", - наголошують у КШППВ.

Наразі, як зазначається, Україна робить усе, щоби визволити з полону всіх громадян, але саме перемоги ЗСУ та копітка робота десятків фахівців роблять можливими подальші обміни.

"Наша справа - їм допомогти", - йдеться у повідомленні.


Олексій Руденко, Апостроф





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Чоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилосяЧоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилося
Глава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було даліГлава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було далі
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
У Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відеоУ Новій Каховці "бавовна" в яхт-клубі, де відпочивали окупанти: фото та відео
Українці розбили на Донбасі морпіхів та взяли багато полонених: відеоУкраїнці розбили на Донбасі морпіхів та взяли багато полонених: відео
«Всім – 111 стаття»: СБУ втрутилась у zoom-нараду колаборантів з кураторами із Москви – феєричне відео«Всім – 111 стаття»: СБУ втрутилась у zoom-нараду колаборантів з кураторами із Москви – феєричне відео
У Маріуполі окупанти знесли будівлю драмтеатру: відеоУ Маріуполі окупанти знесли будівлю драмтеатру: відео
Захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з-під Бахмута: Україна повернула з російського полону 116 людей, фото та відеоЗахисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з-під Бахмута: Україна повернула з російського полону 116 людей, фото та відео
У Росії "бавовна" на заводі, де робили "запчастини" для Кримського мосту: фото та відеоУ Росії "бавовна" на заводі, де робили "запчастини" для Кримського мосту: фото та відео
У мережі показали відео із Саакашвілі з реанімаціїУ мережі показали відео із Саакашвілі з реанімації
В Іловайську пролунали потужні вибухи: відеоВ Іловайську пролунали потужні вибухи: відео
Окупанти стирають Мар'їнку з лиця землі: фото та відеоОкупанти стирають Мар'їнку з лиця землі: фото та відео
Елітний відпочинок у Дубаї та нерухомості на мільйони доларів: як Королевська відпочиває в ОАЕ, відеоЕлітний відпочинок у Дубаї та нерухомості на мільйони доларів: як Королевська відпочиває в ОАЕ, відео
Последние новости
Подгружаем последние новости