Кабмін прийняв рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони

Кабінет міністрів України у суботу, 4 лютого, за поданням міністра оборони Олексія Резнікова, ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони, інформує Урядовий портал.

"Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Кабмін дозволив розмістити Delta в хмарі за межами України, щоб захистити систему від ракетних і кібератак ворога.