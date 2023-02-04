Кабмін прийняв рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони

Кабмін прийняв рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони
© Мілітарний портал

Кабінет міністрів України у суботу, 4 лютого, за поданням міністра оборони Олексія Резнікова, ухвалив рішення про запровадження системи Delta в Силах оборони, інформує Урядовий портал.

"Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Кабмін дозволив розмістити Delta в хмарі за межами України, щоб захистити систему від ракетних і кібератак ворога.


Анна Конюченко, ZN.ua





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