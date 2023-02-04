Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення "Гвардії наступу"

Заявку можна залишити на сайті storm.mvs.gov.ua, або ж заповнити її через ЦНАП, інформує ZN.ua.

Тисячі добровольців за перший день: у МВС відзвітували про створення
© Depositphotos/hurricanehank

Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що за перший день формування штурмових бригад у складі Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ "Гвардія наступу" подали заявки понад 3 тисячі добровольців. Про це сказано в повідомленні пресслужби МВС.

"У ЦНАПи звернулися 3 086 громадян. З них подали заявки – 527. До штурмових підрозділів Нацполіції виявили бажання долучитися 291 особа, до Нацгвардії – 114 та Держприкордонслужби – 122, - зазначають в МВС. - На цільовий сайт storm.mvs.gov.ua подано 2 049 анкет. До штурмових підрозділів Нацполіції – 535, Нацгвардії – 1 200 та Держприкордонслужби – 314".

Проконсультуватися щодо подачі заяви можна з допомогою гарячої лінії, куди вчора надійшло вже 480 дзвінків щодо вступу до гвардій МВС, 142 -до Нацполіції, 182 - Нацгвардії та 156 - Держприкордонслужби.

"Доєднатися до "Гвардії наступу" можна у доволі зручному і простому форматі, подавши відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua або ж заповнивши заявку через Центри надання адміністративних послуг", - нагадують в МВС.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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