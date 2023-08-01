В Україні загинули четверо добровольців з Білорусі

Вони воювали проти російських окупантів.

В Україні загинули на війні четверо білоруських добровольців із полку Кастуся Калиновського. Вони воювали проти російських окупантів в батальйонах "Литвин" та "Волат". Про це йдеться у заяві полку, інформує ZN.ua.

В Україні загинули четверо добровольців з Білорусі
© Полк Каліноўскага/Twitter

"Батальйон "Литвин" та батальйон "Волат" зазнали втрат. Четверо наших героїв загинули. Ми підтримуємо зв'язок із рідними та близькими загиблих", - повідомили у полку.

Зазначається, що імена бійців не називаються з метою безпеки їхніх рідних.

"Ми ніколи не забудемо наших побратимів і, незважаючи ні на що, ми продовжуємо шлях до перемоги над кривавою імперією. Рано чи пізно, імена загиблих із гордістю зазвучать у рідній Білорусі! Зазвучать вони у назвах вулиць, у підручниках історії та піснях рідного народу", - наголосили бійці.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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