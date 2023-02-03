ЄС оприлюднить новий пакет антиросійських санкцій на 10 млрд євро

Десятий пакет буде готовий до 24 лютого.

ЄС оприлюднить новий пакет антиросійських санкцій на 10 млрд євро
© https://www.president.gov.ua/

Європейський Союз оприлюднить свій 10-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила на прес-конференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції будуть спрямовані, зокрема, на компоненти, які використовуються під час виробництва дронів, сказала вона, назвавши Іран ключовим постачальником Росії.

"Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг становитиме близько 10 млрд євро", - зазначила фон дер Ляєн, передає AP.

Закриття лазівок, які Кремль використовує для обходу санкцій, також буде пріоритетом.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
Польський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУПольський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУ
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський анонсував створення офісу для проведення євроінтеграційної реформиЗеленський анонсував створення офісу для проведення євроінтеграційної реформи
ЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – БоррельЄС виділить Україні 25 млн євро на розмінування територій – Боррель
Путін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експертПутін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експерт
У Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППОУ Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППО
Вступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету БундестагуВступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету Бундестагу
Європарламент позбавив недоторканності ще двох причетних до корупційного скандалу депутатівЄвропарламент позбавив недоторканності ще двох причетних до корупційного скандалу депутатів
Європарламент закликав ЄС працювати над стартом переговорів про вступ УкраїниЄвропарламент закликав ЄС працювати над стартом переговорів про вступ України
«Має в резерві 150 тисяч осіб»: новий наступ росії неминучий, подробиці«Має в резерві 150 тисяч осіб»: новий наступ росії неминучий, подробиці
Business Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати ЄвропуBusiness Insider: Росія планувала використати АЕС України, щоб залякати Європу
"Відсидітися за спинами інших не вийде": скандал із врученням повісток в Одесі вийшов на новий рівень"Відсидітися за спинами інших не вийде": скандал із врученням повісток в Одесі вийшов на новий рівень
Последние новости
Подгружаем последние новости