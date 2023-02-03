ЄС оприлюднить новий пакет антиросійських санкцій на 10 млрд євро

Європейський Союз оприлюднить свій 10-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого на річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила на прес-конференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції будуть спрямовані, зокрема, на компоненти, які використовуються під час виробництва дронів, сказала вона, назвавши Іран ключовим постачальником Росії.

"Десятий пакет санкцій готується, ми маємо намір запровадити його до 24 лютого. Його обсяг становитиме близько 10 млрд євро", - зазначила фон дер Ляєн, передає AP .

Закриття лазівок, які Кремль використовує для обходу санкцій, також буде пріоритетом.