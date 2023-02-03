Блінкен відтермінує свій візит до КНР через інцидент з китайською повітряною кулею

Візит Блінкена до Пекіна планувався наступного тижня.

Блінкен відтермінує свій візит до КНР через інцидент з китайською повітряною кулею
© Офіс президента

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відклав свій візит до Китаю. Причиною цьому стала китайська шпигунська повітряна куля, яку напередодні помітили у повітряному просторі США. Про це повідомляє ABC News.

REUTERS
REUTERS

Власні джерела у ABC стверджують, що держсекретар США не хоче "роздмухувати скандал", скасовуючи свій візит, але також і не бажає, щоб повітряна куля стала головною темою його обговорень з китайськими чиновниками.

Міністерство закордонних справ Китаю стверджує, що це цивільна повітряна куля, яка використовується для метеорологічних цілей, але американські політики вже вимагають, щоб його збили.

Водночас у Пентагоні заявили, що уряд стежив за повітряною кулею і що вона не становила військової загрози.

«Випадки такого роду активності повітряної кулі спостерігалися раніше протягом останніх кількох років. Як тільки повітряну кулю було виявлено, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації», — сказав генерал Патрік Райдер.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Україна замовила 105 безпілотників Vector у НімеччиніУкраїна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
На Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танкуНа Харківщині росіяни вкрали пітона та покинули його в знищеному танку
У Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідкаУ Росії школярам на уроках ОБЖД викладатимуть військову підготовку – британська розвідка
Польський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУПольський військовий завод працює у три зміни, щоб ремонтувати техніку ЗСУ
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
The Telegraph: Україна не зможе швидко вступити в ЄС через одну об'єктивну причинуThe Telegraph: Україна не зможе швидко вступити в ЄС через одну об'єктивну причину
"На біса мені такий сапер?": український захисник на тлі скандалу через повістки звернувся до МВС"На біса мені такий сапер?": український захисник на тлі скандалу через повістки звернувся до МВС
Вступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету БундестагуВступ України в ЄС раніше, ніж через п'ять-шість років, є "скоріше нереальним" — очільник Європейського комітету Бундестагу
Макеєв: Світ отримав неправильний сигнал про ядерну зброю через ситуацію з Будапештським меморандумомМакеєв: Світ отримав неправильний сигнал про ядерну зброю через ситуацію з Будапештським меморандумом
Через війну проти України РФ втрачає вплив серед колишніх радянських країн — BloombergЧерез війну проти України РФ втрачає вплив серед колишніх радянських країн — Bloomberg
Представники США під час візиту в Україну обговорили аудит американської допомогиПредставники США під час візиту в Україну обговорили аудит американської допомоги
На кремінському напрямку українським військовим важко просуватися через замінування – ГайдайНа кремінському напрямку українським військовим важко просуватися через замінування – Гайдай
Швеція закрила посольство у Туреччині через протестиШвеція закрила посольство у Туреччині через протести
Послідовниця Орбана: на Закарпатті депутат оскандалилася через фото карти областіПослідовниця Орбана: на Закарпатті депутат оскандалилася через фото карти області
Генерал США попередив підлеглих, що війна з Китаєм можлива через два роки — WPГенерал США попередив підлеглих, що війна з Китаєм можлива через два роки — WP
Последние новости
Подгружаем последние новости