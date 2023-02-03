Блінкен відтермінує свій візит до КНР через інцидент з китайською повітряною кулею
Візит Блінкена до Пекіна планувався наступного тижня.
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відклав свій візит до Китаю. Причиною цьому стала китайська шпигунська повітряна куля, яку напередодні помітили у повітряному просторі США. Про це
Власні джерела у ABC стверджують, що держсекретар США не хоче "роздмухувати скандал", скасовуючи свій візит, але також і не бажає, щоб повітряна куля стала головною темою його обговорень з китайськими чиновниками.
Міністерство закордонних справ Китаю стверджує, що це цивільна повітряна куля, яка використовується для метеорологічних цілей, але американські політики вже вимагають, щоб його збили.
Водночас у Пентагоні заявили, що уряд стежив за повітряною кулею і що вона не становила військової загрози.
«Випадки такого роду активності повітряної кулі спостерігалися раніше протягом останніх кількох років. Як тільки повітряну кулю було виявлено, уряд США негайно вжив заходів для захисту від збору конфіденційної інформації», — сказав генерал Патрік Райдер.