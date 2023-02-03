Блінкен відтермінує свій візит до КНР через інцидент з китайською повітряною кулею

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відклав свій візит до Китаю. Причиною цьому стала китайська шпигунська повітряна куля, яку напередодні помітили у повітряному просторі США . Про це повідомляє ABC News.

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Власні джерела у ABC стверджують, що держсекретар США не хоче "роздмухувати скандал", скасовуючи свій візит, але також і не бажає, щоб повітряна куля стала головною темою його обговорень з китайськими чиновниками.

Міністерство закордонних справ Китаю стверджує, що це цивільна повітряна куля, яка використовується для метеорологічних цілей, але американські політики вже вимагають, щоб його збили.

Водночас у Пентагоні заявили, що уряд стежив за повітряною кулею і що вона не становила військової загрози.