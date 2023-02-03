У Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППО

Цю суму зібрали за одну годину.

У Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППО
© kievcity.gov.ua

Народ Литви, який вже раніше збирав для України на турецький безпілотник Bayraktar та на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів, цього разу зібрали понад 1 мільйон євро на радари для української ППО. Варто зазначити, що збір було закрито за годину. Про це у своєму Twitter повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

Зазначається, що литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески, які надішлють протягом однієї години - з 8 до 9 ранку.

"Абсолютний світовий рекорд. Литовці за годину зібрали 1 006 000 євро на радари для України", – сказав Тапінас.

За його словами, Tesonet подвоює суму – 2 012 000 євро.

"Наша нація з Україною до кінця. До перемоги!" – додав координатор збору.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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