У Литві зібрали понад 1 мільйон євро для України на радари ППО

Народ Литви, який вже раніше збирав для України на турецький безпілотник Bayraktar та на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів, цього разу зібрали понад 1 мільйон євро на радари для української ППО. Варто зазначити, що збір було закрито за годину. Про це у своєму Twitter повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

Зазначається, що литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески, які надішлють протягом однієї години - з 8 до 9 ранку.

"Абсолютний світовий рекорд. Литовці за годину зібрали 1 006 000 євро на радари для України", – сказав Тапінас.

За його словами, Tesonet подвоює суму – 2 012 000 євро.

"Наша нація з Україною до кінця. До перемоги!" – додав координатор збору.