У МЗС Польщі застерегли країни, які досі намагаються "зберегти обличчя" Росії

У польському уряді переконані, що єдина умова тривалого миру у Європі – перемога України на полі бою, інформує ZN.ua.

У МЗС Польщі застерегли країни, які досі намагаються
© Википедия

Заступник глави МЗС Павел Яблонський заявив, що бажання деяких країн "зберегти обличчя" Путіну і Росії призведе до найгіршого сценарію цієї війни. Про це він повідомив в ефірі RMF FM.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", – зазначив Яблонський.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм - не тільки з точки зору нашої безпеки, але й у глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається" – підкреслив він.

Як сказав заступник міністра, мета Польщі полягає в тому, щоб Росія "вийшла з агресії проти України переможеною, абсолютно розгубленою і була притягнута до відповідальності".

За його оцінкою, Росія весь цій війні дотримується тих же принципів, що і під час Другої світової війни: "Це один в один продовження того, що було 70-80 років тому".

Яблонський також рішуче виступив за посилення санкцій проти РФ.

"Ми вже давно говоримо про те, що санкції повинні бути максимально жорсткими, не тільки поширюватися на якомога більше сфер, але й бути герметичними. Сьогодні це один з головних викликів", – сказав заступник очільника МЗС.

"Якби не було санкцій, Росія сьогодні була б у набагато кращому становищі. Вона змогла б виробляти зброю набагато швидше. Вона мала б доступ до технологій, яких не має сьогодні. ... Сьогодні Росія використовує старе обладнання зі складів. Його дуже багато, і воно все ще надзвичайно небезпечне. Уявіть, що сталося б, якби Росія мала постійний доступ до технологій. Ми перекрили цей доступ або, принаймні, сильно обмежили його", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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