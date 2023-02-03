У МЗС Польщі застерегли країни, які досі намагаються "зберегти обличчя" Росії

Заступник глави МЗС Павел Яблонський заявив, що бажання деяких країн "зберегти обличчя" Путіну і Росії призведе до найгіршого сценарію цієї війни. Про це він повідомив в ефірі RMF FM.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", – зазначив Яблонський.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм - не тільки з точки зору нашої безпеки, але й у глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається" – підкреслив він.

Як сказав заступник міністра, мета Польщі полягає в тому, щоб Росія "вийшла з агресії проти України переможеною, абсолютно розгубленою і була притягнута до відповідальності".

За його оцінкою, Росія весь цій війні дотримується тих же принципів, що і під час Другої світової війни: "Це один в один продовження того, що було 70-80 років тому".

Яблонський також рішуче виступив за посилення санкцій проти РФ .

"Ми вже давно говоримо про те, що санкції повинні бути максимально жорсткими, не тільки поширюватися на якомога більше сфер, але й бути герметичними. Сьогодні це один з головних викликів", – сказав заступник очільника МЗС.

"Якби не було санкцій, Росія сьогодні була б у набагато кращому становищі. Вона змогла б виробляти зброю набагато швидше. Вона мала б доступ до технологій, яких не має сьогодні. ... Сьогодні Росія використовує старе обладнання зі складів. Його дуже багато, і воно все ще надзвичайно небезпечне. Уявіть, що сталося б, якби Росія мала постійний доступ до технологій. Ми перекрили цей доступ або, принаймні, сильно обмежили його", – додав він.