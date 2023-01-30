Північна Корея може отримати життєво важливий прибуток від продажу зброї Росії – Bloomberg

КНДР має велику кількість зброї, яка активно використовується на полі бою в Україні, інформує ZN.ua.

Північна Корея може отримати життєво важливий прибуток від продажу зброї Росії – Bloomberg
© Getty Images

Потреба Росії у зброї, щоб вести військові дії в Україні, може стати порятунком для Північної Кореї. Навіть щодо скромної угоди про постачання зброї допоможе підняти економіку КНДР, яка страждає від готівкового голоду і стагнує, пише Bloomberg.

У матеріалі йдеться про те, що потреба Північної Кореї у твердій валюті є найбільш очевидною економічною причиною співпраці з РФ, проте Пхеньян може також отримати компенсацію у вигляді постачання палива з Росії. Велика угода може коштувати сотні мільйонів доларів.

Північна Корея, пишуть журналісти, має надлишок зброї, особливо артилерії 20-го століття, яка зараз переживає свого роду "відродження" на полях бою в Україні. Також КНДР має велику кількість боєприпасів до такої артилерії.


Богдан Затула, ZN.ua





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