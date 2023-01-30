Північна Корея може отримати життєво важливий прибуток від продажу зброї Росії – Bloomberg

Потреба Росії у зброї, щоб вести військові дії в Україні, може стати порятунком для Північної Кореї. Навіть щодо скромної угоди про постачання зброї допоможе підняти економіку КНДР , яка страждає від готівкового голоду і стагнує, пише Bloomberg.

У матеріалі йдеться про те, що потреба Північної Кореї у твердій валюті є найбільш очевидною економічною причиною співпраці з РФ , проте Пхеньян може також отримати компенсацію у вигляді постачання палива з Росії. Велика угода може коштувати сотні мільйонів доларів.