Україна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині

БПЛА посилять можливості виявлення противника

Україна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині
Фото: Quantum-Systems

Міністерство оборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH. Про це повідомляє офіційний сайт Quantum-Systems.

Як і попереднє замовлення на БПЛА у серпні 2022 року, це постачання буде профінансоване урядом Німеччини. Раніше Міноборони України вже замовляло 33 дрони такої моделі.

“Відтоді система змогла продемонструвати безпрецедентну продуктивність у найскладніших умовах. Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на українському полі бою, де він довів свою перевагу для військової розвідки, спостереження та розвідувальних операцій. Його міцна конструкція робить його придатним для роботи в суворих умовах і екстремальних погодних умовах“, – йдеться у повідомлені Quantum-Systems GmbH.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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