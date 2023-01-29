Україна замовила 105 безпілотників Vector у Німеччині

Міністерство оборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector у німецької компанії Quantum-Systems GmbH. Про це повідомляє офіційний сайт Quantum-Systems .

Як і попереднє замовлення на БПЛА у серпні 2022 року, це постачання буде профінансоване урядом Німеччини. Раніше Міноборони України вже замовляло 33 дрони такої моделі.