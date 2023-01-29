Збільшився відтік населення з України – Держприкордонслужба

Цього тижня чистий відтік населення з України зріс до 17 тисяч осіб з 12 тисяч тижнем раніше, повідомила Держприкордонслужба у Facebook .

Потік на виїзд з України з 21 до 27 січня зріс до 244 тис. з 242 тис. осіб, тоді як на в'їзд майже так само знизився – із 230 тис. до 227 тис.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, зросла в четвертий тиждень року зі 118 тис. до 123 тис.