Збільшився відтік населення з України – Держприкордонслужба

За цей тиждень з України виїхало на 5 тисяч людей більше, ніж за попередній, інформує ZN.ua.

Збільшився відтік населення з України – Держприкордонслужба
© Мінінфраструктури України

Цього тижня чистий відтік населення з України зріс до 17 тисяч осіб з 12 тисяч тижнем раніше, повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Потік на виїзд з України з 21 до 27 січня зріс до 244 тис. з 242 тис. осіб, тоді як на в'їзд майже так само знизився – із 230 тис. до 227 тис.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, зросла в четвертий тиждень року зі 118 тис. до 123 тис.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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