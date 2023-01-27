Юлію Тимошенко помітили на віллі п'ятизіркового готелю у Дубаї: відео відпочинку нардепки

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко розпочала новий рік у Дубаї (ОАЕ).

Про це йдеться у розслідуванні Української правди .

Журналісти зняли її на відео на пляжі. Побачивши людей із камерами, Тимошенко пішла.

Як стверджують журналісти, Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Палм-Джумейра.

Також на пляжі помітили її чоловіка, 62-річного Олександра Тимошенко із онуками.

Крім того, джерела видання повідомляють, що родина доньки політика переїхала до Дубаї ще до початку повномасштабної війни і зараз там мешкає там із нетривалими виїздами до Європи.

Два місяці тому "УП" зафіксувала зятя Тимошенко у готелі "Kempinski" у Відні, коли лідерка "Батьківщини" приїжджала до столиці Австрії з робочим візитом.

Нагадаємо, раніше посольство України в Таїланді анонсувало зустріч Миколи Тищенка з «представниками української громади» 27 січня «для обговорення питань покращення взаємодії».

«Посольство запрошує вас на зустріч із народним депутатом України 9-го скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади у Королівстві Таїланд», — йшлося у повідомленні.

Того ж дня, 26 січня, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", керівник парламентської фракції СН Давид Арахамія звільнив його з посади свого заступника та анонсував виняток із фракції.

Також нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський заборонив держслужбовцям виїжджати з України не з державною метою.