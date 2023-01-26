Підполковник СБУ зливав росіянам таємну інформацію, його затримали

Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підполковник СБУ зливав росіянам таємну інформацію, його затримали
© ДБР

Державне бюро розслідувань спільно з органами внутрішньої безпекою Служби безпеки України викрили підполковника СБУ Запорізького обласного управління на державній зраді.

За даними слідства, представник СБУ приховано збирав дані оперативно-розшукової діяльності, зокрема й ті що становлять державну таємницю, про схеми блокпостів області та іншу таємну інформацію. Цю інформацію, а також фото документів він передавав окупантам за допомогою популярного месенджера та електронної пошти, зареєстрованої на російському домені.

Під час обшуків у чоловіка викрили мобільні телефони, сім-картки російських операторів, гроші, та встановлено докази сталих зв?язків із представниками правоохоронних та державних органів Росії. Зокрема, серед них і близькі родичі зрадника.

Підозрюваного затримали за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

Зараз підполковнику готують повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), а також клопотання в суд щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.


Ірина Знась, ZN.ua





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