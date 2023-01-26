ЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФ

В ніч на 26 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Українські захисники знищили всі БПЛА, запущені військами РФ . Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Знищено 24 дрони-камікадзе «Shahed-136/131»», - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря. Ворог застосував 24 «шахеди».

«Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», - повідомили військові.

Зазначається, що більшість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування «Центр».