ЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФ
Окупанти запустили 24 БПЛА.
В ніч на 26 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Українські захисники знищили всі БПЛА, запущені військами РФ. Про це
«Знищено 24 дрони-камікадзе «Shahed-136/131»», - йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря. Ворог застосував 24 «шахеди».
«Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», - повідомили військові.
Зазначається, що більшість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування «Центр».