ЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФ

Окупанти запустили 24 БПЛА.

ЗСУ вночі знищили всі дрони-камікадзе, запущені військами РФ
Фото ілюстративне
© Getty Images

В ніч на 26 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131». Українські захисники знищили всі БПЛА, запущені військами РФ. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Знищено 24 дрони-камікадзе «Shahed-136/131»», - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря. Ворог застосував 24 «шахеди».

«Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України», - повідомили військові.

Зазначається, що більшість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності Повітряного командування «Центр».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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