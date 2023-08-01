Уночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночі

Прикордонники зупинили спробу ворога перетнути державний кордон.

Сьогодні, в ніч на 1 серпня, у Чернігівській області в Семенівській громаді прикордонники зупинили спробу диверсійно-розвідувальної групи РФ перетнути державний кордон України. За допомогою тепловізора прикордонники 2-ї прикордонної застави виявили чотирьох озброєних осіб, які рухалися з території РФ. Про це повідомляє генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує ZN.ua.

Уночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночі
© Facebook/Генштаб ЗСУ

По учасниках ДРГ прикордонники відразу відкрили вогонь на ураження. Це змусило диверсантів відступити. На місце події одразу прибули резерви підрозділів Держприкордонслужби та ЗСУ.

"Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове зазнав втрат та не досяг поставленої мети", - наголосив Наєв.

Раніше повідомлялося, що 3 липня, російська диверсійно-розвідувальна група намагалась проникнути до Сумської області. Внаслідок спроби ДРГ прорватися через кордон двоє мирних жителів загинули, ще один дістав поранення.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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