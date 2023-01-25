Залужний отримав у спадок $1 мільйон і пожертвував їх на ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний отримав у спадок із США $1 млн і передав їх на потреби ЗС України,
Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця, про що повідомила родина Степанця.
У січні головнокомандувач пожертвував усю суму на ЗСУ.
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«Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння», — повідомив Залужний.