Залужний отримав у спадок $1 мільйон і пожертвував їх на ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний отримав у спадок із США $1 млн і передав їх на потреби ЗС України, пише видання The New York Times. Гроші надійшли на спецрахунок НБУ у січні.

Фото: mukachevo.net

Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця, про що повідомила родина Степанця.

У січні головнокомандувач пожертвував усю суму на ЗСУ.

На запит УП у ЗСУ підтвердили цю інформацію: «Генерал Залужний спрямував ці гроші у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії, що підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року».

«Я все своє життя віддав Збройним Силам. І не мав жодного сумніву, що повинен робити зі спадком. Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння», — повідомив Залужний.