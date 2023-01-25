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2023-01-25
РФ підтягнула на південь України нових мобілізованих через великі втрати
Окупанти атакують позиції ЗСУ на запорізькому напрямку, інформує
© Минобороны РоSSии/t.me
Армія РФ знову підтягнула мобілізованих росіян на південь України, зазначає керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в
"Ми спостерігаємо, що знову прибувають мобілізаційні ресурси невеликим партіями", — наголосила Гуменюк.
За її словами, РФ підтягує мобілізованих на південний напрямок через великі втрати.
Анна Конюченко, ZN.ua