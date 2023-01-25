СБУ перевірятиме не журналістів, які підняли тему закупівель, а працівників Міноборони — Резніков

Міністр не має претензій до журналістів, які опублікували скандальний контракт, інформує ZN.ua.

СБУ перевірятиме не журналістів, які підняли тему закупівель, а працівників Міноборони — Резніков
© Міноборони України

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що звернувся до СБУ із закликом перевірити не журналістів, які підняли тему закупівель за можливо завищеними цінами, а суто працівників Міноборони, які були джерелами інформації.

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар за підсумками засідання комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, під час якого депутати заслухали міністра. Участь у засіданні взяли представники Міністерства оборони, Нацагентства із запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро та Рахункової палати.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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