«Палацова політика» Китаю: FT розповідає, як прихильники Сі Цзіньпіна змагаються за владу

Лідер Китаю Сі Цзіньпін використає березневі збори народних представників — спільні засідання китайського парламенту і політичного консультативного органу, для затвердження низки призначень на ключові посади в управлінні країною. Це будуть переважно люди, яких він знає з юності, або довірені чиновники, з якими Сі працював протягом десятиліть на початку своєї кар'єри, а також «нові зірки», які продемонстрували відданість наймогутнішому лідеру країни з часів Мао Цзедуна, пише FT .

Ці призначення ознаменують завершення консолідації влади Сі, який вступає на безпрецедентний третій п'ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю. Вони також сигналізують про появу нового набору фракцій серед прихильників і лояльних Сі.

Ву Гогуан, який працював радником колишнього прем'єр-міністра Китаю Чжао Цзіяна, написав у статті про те, що «розгортається нова ера фракційної політики».

«Статус і авторитет Сі як вищого лідера навряд чи піддадуться будь-яким викликам з боку високопоставлених кадрів КПК, але фракційна конкуренція вже починається між різними групами прихильників Сі», - сказав Ву.

Характерною рисою керівництва Сі протягом останніх десяти років була централізація процесу прийняття рішень, що зменшило вплив інших вищих керівників. Він також уже викорінив раніше потужні мережі, пов'язані з попередниками Ху Цзіньтао і Цзян Цземінем.

Хоча нові фракції не становлять загрози «залізному утриманню» влади Сі, вони змагатимуться за контроль та вплив і, зрештою, за те, хто стане наступником Сі на найвищому рівні.

Аналітики також вважають, що розуміння біографій, особистостей, ідеологічних та політичних уподобань, а також особистих зв'язків вищих прихильників Сі має вирішальне значення для прояснення часто непередбачуваного світу китайської політики.

«У найближчі роки фракційна конкуренція буде неминучою... Зміна поколінь, з точки зору внутрішньої циркуляції еліти і спадкоємності влади, також підживлюватиме боротьбу за владу між тими групами, які зараз формуються під владою Сі», - зазначає Ву.

У своїй статті Ву також написав, що чотири критичні групи включають чиновників, які працювали з Сі у Фуцзяні, Чжецзяні та Шанхаї, а також у Шеньсі — північній провінції, де сім'я Сі має глибокі зв'язки.

Він виділив ще п'ять груп, включаючи групу чиновників з військового і промислового секторів, тих, хто має зв'язки з престижним Університетом Цінхуа, представників, пов'язаних з Центральною партійною школою, кількох чиновників, які пов’язані з дружиною Сі Пен Ліюань, і групу з сектору безпеки.

«У більш широкому сенсі, зростання [військово-промислової] групи, схоже, свідчить про нову стратегію Сі економічного і технологічного розвитку, з акцентом на потенціал держави в просуванні технологічного прогресу і зменшенні ваги приватного сектора в китайській економіці», - вважає Ву.

Експерт з питань китайської політики з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Віктор Ши звузив коло найважливіших політичних угруповань до тих, які Сі сформував, коли був губернатором провінцій Фуцзянь і Чжецзян, а також до групи кадрів, які були призначені на посади в потужних антикорупційних органах партії.

Серед «протеже» Сі з Фуцзяня - Хе Ліфен, який, як багато хто очікує, замінить Лю Хе на посаді «економічного царя» Сі, Цай Ци — новий голова партії з питань пропаганди та ідеології, а також міністр громадської безпеки Ван Сяохун — кожен з них перетинався з Сі, коли той керував провінцією з 1999 по 2002 роки.

«Це дуже потужна комбінація...?Ми повинні пам'ятати, що це був найдовший період в кар'єрі Сі. Він провів у Фуцзяні більше десяти років. Тож це місце залишило на ньому глибокий відбиток, і навпаки», - заявив Ши.

Серед чиновників з Чжецзяна, де Сі головував з 2002 по 2007 роки, Лі Цянь — член Постійного комітету Політбюро і головний кандидат на посаду наступного прем'єр-міністра Китаю, а також новий голова партії провінції Гуандун Хуан Куньмін і новий міністр державної безпеки Чень Ісінь.

Експерт з китайської політики з Інституту Брукінгса Ченг Лі вважає, що експерти зараз перебувають лише на ранній стадії розуміння дуже складного нового політичного ландшафту в Китаї.

На його думку, це означає, що потрібно починати заново з аналізу розгалуженої мережі особистих зв'язків керівництва, а також відмінностей у політиці, ідеології та впливі.

Втім, експерт з китайської та радянської політики Джозеф Торігіан вказує на невдалі спроби серед аналітиків у прогнозуванні сучасних справ у секретних партійних кулуарах Пекіна. Однак він також проводить деякі паралелі з епохою Мао, після того, як він очистив владу від лідерів свого покоління і підтримав молоді кадри.

«Ви, безумовно, побачите конкуренцію між цими різними групами, які отримали підвищення після останньої зачистки, але вони в першу чергу вели гру, намагаючись зрозуміти, чого хоче вищий лідер, і представити це лідеру краще, ніж будь-хто інший», - сказав Торігіан.

Будь-які групи, що формуються у вищих ешелонах КПК, також ризикують накликати на себе гнів Сі, який розправився з політичною опозицією і сприйняв загрозу своєму правлінню.

У місяці, що передували жовтневому партійному з'їзду, до тривалих термінів ув'язнення були засуджені колишні працівники органів правосуддя і громадської безпеки, звинувачені у приналежності до «політичної банди», нелояльної до китайського лідера.

Торігіан додав, що такі політичні угруповання в Китаї «рідко об'єднуються в щось настільки згуртоване, як те, що ми називаємо фракцією».

«Ви не хочете виглядати так, ніби ви занадто тісно співпрацюєте один з одним, тому що це було б негайним попереджувальним знаком для Сі Цзіньпіна. Він захоче розбити це і знищити», - вважає аналітик.