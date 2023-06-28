Японія та ЄС посилять зв’язки у сфері економічної безпеки на тлі загрози з боку Китаю та РФ

Зокрема, йдеться про розширення захисту ланцюгів поставок.

Японія і ЄС домовилися поглибити співпрацю у сфері економічної безпеки шляхом посилення стійкості ланцюгів поставок напівпровідників та інших критично важливих матеріалів, очевидно, враховуючи ризики з боку Китаю і Росії. Про це повідомляє KYODO.

Японія та ЄС посилять зв’язки у сфері економічної безпеки на тлі загрози з боку Китаю та РФ
© unsplash/nathanb

Під час третього діалогу на високому рівні з економічних питань, таких як торгівля та енергетика, представники Японії та ЄС також заявили, що вживатимуть заходів для протидії так званому економічному примусу з боку Китаю, що передбачає використання економічних засобів для досягнення політичних цілей і впливу на інші країни, повідомило Міністерство торгівлі Японії.

Японію на онлайн-зустрічі представляли міністр економіки, торгівлі та промисловості Ясутоші Нісімура та міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші. До них приєднався виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Заклик до посилення безпеки мереж ланцюгів поставок пролунав на тлі повномасштабної війни Росії проти України, яка продовжує посилювати економічну та геополітичну невизначеність.

Під час зустрічі Домбровскіс заявив, що ЄС зміг частково відокремити свою економіку від Росії за допомогою санкцій, запроваджених разом із партнерами-однодумцями, щоб послабити військовий потенціал РФ.

Японія та ЄС також підтвердили важливість захисту цифрових даних при передачі через національні кордони з дотриманням найвищих стандартів кібербезпеки.

Востаннє Японія та ЄС проводили економічний діалог у жовтні 2022 року, коли основна увага була зосереджена на важливості забезпечення стабільних поставок енергії та продовольства на тлі війни РФ проти України.

Нещодавно прем’єр Державної ради (уряду) Китаю Лі Цян попередив уряди країн, що спроби політизувати їхні економіки призведуть лише до фрагментації світу. Він виступив перед лідерами світового бізнесу, тоді як США і Європа планують “зменшити ризики” у відносинах із Пекіном.

За даними ЗМІ, Брюссель зіштовхнувся з труднощами у своїх спробах узгодити рішучішу економічну політику щодо Китаю, оскільки країни ЄС вимагають більше доказів, перш ніж ухвалювати жорсткіші правила.

Єврокомісія наполягає на тому, щоб столиці ЄС розглянули можливість запровадження режиму ретельної перевірки вихідних інвестицій, а також більш скоординованої системи експортного контролю над важливими технологіями.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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