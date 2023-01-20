Блінкен закликав якомога швидше ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Адміністрація президента США Джо Байдена натякнула, що настав час для Туреччини ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, наголосивши, що країни Альянсу, які цього ще не зробили, повинні швидко схвалити їхнє членство. Про це повідомляє AP.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив рішучу підтримку Фінляндії і Швеції в телефонних розмовах з міністрами закордонних справ цих країн і сказав, що США надають великого значення тому, щоб «решта союзників швидко ратифікували їхній вступ» в НАТО.

Речник Державного департаменту Нед Прайс також повідомив, що Блінкен «підтвердив підтримку з боку США вступу Фінляндії і Швеції до НАТО».

«Він знову висловив наше тверде переконання, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до Альянсу. Сполучені Штати закликають решту союзників швидко ратифікувати їхній вступ», - сказав Прайс про дзвінки Блінкена міністру закордонних справ Швеції Тобіасу Біллстрому і міністру закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

У заявах не згадується конкретно Туреччина, але телефонні розмови відбулися лише через день після зустрічі Блінкена з міністром закордонних справ Туреччини, яка є головним противником вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу.