Четверо працівників «Укрзалізниці» з Куп’янська під час окупації транспортували російську техніку

На Харківщині правоохоронці викрили чотирьох колишніх працівників регіональної філії «Укрзалізниці», які під час окупації займалися постачанням російської військової техніки в захоплені райони області. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

У повідомленні сказано, що під час окупації Куп‘янська російські окупанти створили виробничий підрозділ «Куп’янськ – Південна дистанція колії» (ПЧ-16) так званого підприємства «Куп'янська залізниця», інформує ZN.ua .

Четверо працівників «Укрзалізниці» пішли на співпрацю з росіянами. Один з них став «начальником дистанції» в окупаційній залізниці, двоє інших – його «заступниками», а четвертий – «головним інженером».

За даними слідства, вони займалися постачанням військової техніки, озброєння та боєприпасів залізницею з території Росії до окупованих територій Харківської області. Окрім того, так званий «начальник дистанції» закликав місцевих жителів влаштовуватися на роботу до «залізничного підприємства» окупантів.

Усім чотирьом колишнім працівникам «Укрзалізниці» інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). За цей злочин передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від 10 до 15 років.

Троє обвинувачених зараз під вартою, а так званий «начальник дистанції» втік на територію Росії. Йому оголосили підозру заочно.