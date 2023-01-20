Росія утримує трьох співробітників ОБСЄ та вкарала 50 броньованих позашляховиків організації

Автомобілі Росія незаконно використовує на окупованому Донбасі, інформує ZN.ua.

Росія утримує трьох співробітників ОБСЄ та вкарала 50 броньованих позашляховиків організації
© Цензор.нет

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявили, що Росія ще з квітня 2022 року утримує трьох співробітників спеціальної моніторингової місії та викрала 50 броньованих автомобілів ОБСЄ. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Протягом останніх 11 місяців рф атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. З квітня 2022 року росія незаконно утримує трьох співробітників СММ ОБСЄ за сумнівними звинуваченнями. На минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це – неприйнятно», – йдеться у заяві організації.

У організації вимагають, щоб Росія повинна негайно звільнити всіх затриманих співробітників ОБСЄ і повернути автомобілі. Також від Росії вимагають вичерпних пояснень щодо використання автомобілів на окупованих територіях сходу України.

«Ми категорично засуджуємо очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ, які, за повідомленнями, застосовуються росією на Донбасі. Як було заявлено, організація не має ані персоналу, ані транспортних засобів, розгорнутих на сході України – і про цей факт росія добре знає. рф повинна надати вичерпні пояснення», – заявив представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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