На території Молдови впали уламки російської ракети

Прокуратура збирає дані для розслідування.

Прикордонники Молдови виявили на прикордонній з Україною території уламки ракети після авіаударів Росії по українських містах 14 січня. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Молдови.

На місце викликано аварійну службу 112, а також групу IGP Bombteh. Інцидент розслідуватиме прокуратура.

Це 3-й випадок, коли рештки ракет від бомбардувань України падають на територію Республіки Молдова. Як і попередніх випадках, всі необхідні дії робляться у порядку компетентними інстанціями.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні СилиЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили
У Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і картаУ Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і карта
Британська розвідка оцінила загрозу нових навчань авіації РФ на території БілорусіБританська розвідка оцінила загрозу нових навчань авіації РФ на території Білорусі
Україна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ — заступник голови ЄврокомісіїУкраїна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ — заступник голови Єврокомісії
Наводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО: у Дніпрі на гарячому зловили ворожого агента, фотоНаводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО: у Дніпрі на гарячому зловили ворожого агента, фото
Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй територіїВірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ на своїй території
У Середземному морі РФ тримає п'ять носіїв «Калібрів». Загальний залп – 72 ракетиУ Середземному морі РФ тримає п'ять носіїв «Калібрів». Загальний залп – 72 ракети
Втрати російської армії в Україні перевищили 111 тисяч вбитимиВтрати російської армії в Україні перевищили 111 тисяч вбитими
США передадуть для ЗСУ ракети Zuni: фото, відео та особливостіСША передадуть для ЗСУ ракети Zuni: фото, відео та особливості
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Последние новости
Подгружаем последние новости