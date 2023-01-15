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2023-01-15
На території Молдови впали уламки російської ракети
Прокуратура збирає дані для розслідування.
Прикордонники Молдови виявили на прикордонній з Україною території уламки ракети після авіаударів Росії по українських містах 14 січня. Про це
На місце викликано аварійну службу 112, а також групу IGP Bombteh. Інцидент розслідуватиме прокуратура.
Це 3-й випадок, коли рештки ракет від бомбардувань України падають на територію Республіки Молдова. Як і попередніх випадках, всі необхідні дії робляться у порядку компетентними інстанціями.
Оксана Лебедина, ZN.ua