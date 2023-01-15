Великобританія направить до України танковий ескадрон – The Independent

За даними видання, прем'єр-міністр Ріші Сунак вже ухвалив відповідне рішення. Чотири перших танки Challenger 2 можуть надіслати вже найближчим часом, інформує ZN.ua.

Великобританія направить до України танковий ескадрон – The Independent
© Википедия

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак ухвалив рішення про відправку в Україну танкового ескадрону. Про це повідомляє видання The Independent.

Журналісти пишуть, що чотири танки Challenger 2 – основні бойові танки сухопутних військ Сполученого Королівства – будуть негайно відправлені до Східної Європи. Потім туди підуть ще вісім танків.

Джерело газети повідомляє, що Сунак оголосить про своє рішення президенту України Володимиру Зеленському трохи згодом 14 січня. Голова британського уряду нібито ясно дав зрозуміти, що Лондон "має виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це повинно включати забезпечення необхідної техніки для оборони і зміни балансу на полі бою".


Богдан Затула, ZN.ua





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