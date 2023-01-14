Мер Будапешта після відвідин Бучі звернувся до тих, хто не вважає Росію агресором

Міський голова Будапешта Гергей Корачонь, який напередодні разом з колегами із Праги, Варшави та Братислави побував в Україні, заявив, що Україна точно повинна перемогти у війні, а людям, які вагаються, порадив приїхати у Бучу. Про це повідомляє Telex.

Під час поїздки Корачонь побував у військовому шпиталі в Києві та дитячій лікарні, а також відвідав місця воєнних злочинів російських військових у Бучі.

"Якщо хтось втратив моральний компас і не може побачити різниці між жертвою і агресором, якщо хтось забув, що пережили угорці у ХХ сторіччі - раджу приїхати сюди, в Бучу і в Київ, та подивитися в очі тих, хто вижив. Тоді буде ясно, що у цій війні не просто дві країни воюють між собою, а зла сила намагається окупувати іншу країну", – зазначив глава угорської столиці

За його словами, Угорщина не тільки має моральний обов’язок підтримати українців, а це й у її власних інтересах – аби не доводилося думати, яка наступна країна стане жертвою агресії.

"Ця війна має закінчитися лише перемогою України та висновками з таких жахливих воєнних злочинів, як наприклад у Бучі", – додав Корачонь.