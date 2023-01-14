Обрано усіх членів Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів: імена

Довгоочікуване обрання членів ВРП дозволить розблокувати низку процесів у судовій владі, зокрема у кадровій політиці та судовій реформі, інформує ZN.ua.

Обрано усіх членів Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів: імена
© Рада суддів України

Учасники 19-го з'їзду суддів України, який почався 11 січня у Києві, обрали усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою, повідомляє Рада суддів України.

Нові члени ВРП за квотою з'їзду суддів України:

  1. Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду.
  2. Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
  3. Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду.
  4. Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області.
  5. Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.
  6. Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду
  7. Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.
  8. Бурлаков Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.

Усі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчі чотири роки.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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