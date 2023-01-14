Обрано усіх членів Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів: імена

Учасники 19-го з'їзду суддів України, який почався 11 січня у Києві, обрали усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою, повідомляє Рада суддів України.

Нові члени ВРП за квотою з'їзду суддів України:

Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду. Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду. Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду. Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області. Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду. Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду. Бурлаков Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.

Усі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчі чотири роки.