Новостей.COM ⇒
2023-01-14
Обрано усіх членів Вищої ради правосуддя за квотою з'їзду суддів: імена
Довгоочікуване обрання членів ВРП дозволить розблокувати низку процесів у судовій владі, зокрема у кадровій політиці та судовій реформі, інформує
© Рада суддів України
Учасники 19-го з'їзду суддів України, який почався 11 січня у Києві, обрали усіх вісьмох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою,
Нові члени ВРП за квотою з'їзду суддів України:
- Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду.
- Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
- Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду.
- Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області.
- Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду.
- Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду
- Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.
- Бурлаков Сергій Юрійович - суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду.
Усі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування найближчі чотири роки.
Анастасія Дейна, ZN.ua