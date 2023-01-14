Росіяни пропонують гроші за доноси на партизанів – ISW

Партизаном вважають будь-яку людину з проукраїнськими поглядами, інформує ZN.ua.

Росіяни пропонують гроші за доноси на партизанів – ISW
© Getty Images

На окупованих територіях партизани стали справжньою проблемою для окупаційної влади. Відтак окупанти всілякими методами шукають партизанів і навіть пропонують гроші за доноси на людей з проукраїнськими поглядами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 січня.

Зокрема партизани, як зазначають в ISW, дуже ефективно наводять українську артилерію на цілі російської окупаційної армії на захоплених територіях. Зокрема вони причетні до вибуху 8 січня на російському складі боєприпасів біля заводу «Гідромаш» у Мелітополі Запорізької області.

«Можливо, партизани вчинили диверсію на складі або надали розвідувальні дані про розташування складу боєприпасів, щоб українці могли завдати ударів», – йдеться у звіті ISW.

Проте небезпечно на окупованих територіях не лише представникам партизанського руху, а й усім людям з проукраїнськими поглядами.

«Окупаційна влада змішує проукраїнські настрої з партизанською діяльністю та рекламує форуми в соціальних мережах, на яких мешканці повідомляють окупаційній владі про українських партизанів або будь-кого з проукраїнськими поглядами, – повідомили у звіті ISW зі слів міського голови Мелітополя Івана Федорова. – Окупанти заохочують мешканців анонімно повідомляти на сусідів за гроші та залякують українських мирних жителів "профілактичними бесідами" та тортурами».

Федоров також повідомив, що окупаційні чиновники, які арештовують проукраїнських мирних жителів, депортують їх «за межі окупованих територій», ймовірно, до Росії.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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