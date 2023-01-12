За скандал із командиром про якість підготовки мобілізованих у РФ рядовий отримав п'ять років колонії

В Україні станом на початок січня загинуло вже понад 500 російських мобілізованих, інформує ZN.ua.

За скандал із командиром про якість підготовки мобілізованих у РФ рядовий отримав п'ять років колонії
© Скріншот Youtube

До п'яти з половиною років колонії суворого режиму засудив російський Одинцовський гарнізонний районний суд рядового Алєксандра Лєшкова після того, як той посперечався з командиром щодо якості підготовки мобілізованих для війни в Україні, повідомляє «Радіо Свобода».

Лєшкова засудили за «завдання побоїв» командиру, хоча він лише один раз легко штовхнув того в плече у відповідь на аналогічний жест. Покарання посилюється, оскільки «злочин» скоєно під час мобілізації. Свою провину Лєшков не визнав, його захист готує оскарження.

Відео скандалу поширилося у соцмережах у листопаді. На ньому мобілізовані у розмові з командиром, підполковником Денисом Мазановим, обурюються тим, що стрілецька підготовка піхоти проводиться на танковому полігоні без необхідних мішеней, екіпірування та достатньої кількості зброї, а замість реальних бойових навичок їх навчають ходити строєм.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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