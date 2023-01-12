Росія за наказом Естонії скоротить кількість працівників свого посольства у Таллінні

Міністерство закордонних справ Естонії повідомляє , що посольство Російської Федерації до 1 лютого 2023 року має скоротити чисельність свого персоналу.

Метою рішення є досягнення паритету в штаті посольств. В результаті цього рішення чисельність персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу.

"Естонія вважає принцип паритетності дуже важливим у наших відносинах з Росією. У світлі того, що під час агресивної війни співробітники посольства Росії не займаються просуванням естонсько-російських відносин, ми вважаємо, що немає підстав для нинішнього розміру посольства Росії", - сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Очільник МЗС підкреслив, що з початку війни Естонія скоротила двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму.

"Навесні ми закрили консульства Росії в Нарві і Тарту і вислали трьох членів дипломатичного персоналу російського посольства, які активно підривали безпеку Естонії і поширювали пропаганду, що виправдовує військові дії Росії. Зараз ми встановлюємо обмеження на кількість російських дипломатів, які працюють в Естонії, з метою досягнення паритету. Сьогоднішній крок корелюється з найнижчою точкою наших відносин в цілому", - додав він.