Росія за наказом Естонії скоротить кількість працівників свого посольства у Таллінні

Нині у посольстві Росії в Таллінні працює 21 співробітник на дипломатичних посадах і 23 відряджених співробітники, які не є дипломатами, інформує ZN.ua.

Росія за наказом Естонії скоротить кількість працівників свого посольства у Таллінні

Міністерство закордонних справ Естонії повідомляє, що посольство Російської Федерації до 1 лютого 2023 року має скоротити чисельність свого персоналу.

Метою рішення є досягнення паритету в штаті посольств. В результаті цього рішення чисельність персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу.

"Естонія вважає принцип паритетності дуже важливим у наших відносинах з Росією. У світлі того, що під час агресивної війни співробітники посольства Росії не займаються просуванням естонсько-російських відносин, ми вважаємо, що немає підстав для нинішнього розміру посольства Росії", - сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Очільник МЗС підкреслив, що з початку війни Естонія скоротила двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму.

"Навесні ми закрили консульства Росії в Нарві і Тарту і вислали трьох членів дипломатичного персоналу російського посольства, які активно підривали безпеку Естонії і поширювали пропаганду, що виправдовує військові дії Росії. Зараз ми встановлюємо обмеження на кількість російських дипломатів, які працюють в Естонії, з метою досягнення паритету. Сьогоднішній крок корелюється з найнижчою точкою наших відносин в цілому", - додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Бутусов: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороженняБутусов: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження
Foreign Affairs: Україна і Росія стануть готовими вести мирні переговори за однієї умовиForeign Affairs: Україна і Росія стануть готовими вести мирні переговори за однієї умови
Пєсков відреагував на інформацію про обмеження виїзду росіян, які підлягають службіПєсков відреагував на інформацію про обмеження виїзду росіян, які підлягають службі
За даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшиласьЗа даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшилась
Митрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фотоМитрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фото
Росіянин приєднався до лав пропагандистів і підпалив військкомат у Братську: фото та відеоРосіянин приєднався до лав пропагандистів і підпалив військкомат у Братську: фото та відео
Викрито агента росіян, який наводив удари по теплоелектростанціях в одній з областей України (фото)Викрито агента росіян, який наводив удари по теплоелектростанціях в одній з областей України (фото)
У росіян почалися масові обмороження: боєць розповів про ситуацію під БахмутомУ росіян почалися масові обмороження: боєць розповів про ситуацію під Бахмутом
Наступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм СоледараНаступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм Соледара
"Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!": росіяни залишилися без опалення у люті морози"Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!": росіяни залишилися без опалення у люті морози
Последние новости
Подгружаем последние новости