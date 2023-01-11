«Схеми» про українського суддю: відвідував окупований Крим, не декларує квартири в Севастополі й Москві

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей на півострів після його анексії, інформує ZN.ua.

«Схеми» про українського суддю: відвідував окупований Крим, не декларує квартири в Севастополі й Москві
© Схеми

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко здійснив 25 подорожей у Крим з початку його окупації Росією та має незадекларовану нерухомість на березі Чорного моря у Севастополі. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем».

Апартаменти у Севастополі записані на дружину Василенка. При чому придбала вона у 2020 році за паспортом громадянки Російської Федерації.

При цьому Ярослав Василенко у своїй декларації не вказав наявність у дружини ані кримського майна, ані російського громадянства. Також родина судді має нерухомість у Москві, яка тако незадекларована.

Дані щодо поїздок судді Ярослава Василенка журналісти отримали з російської бази про перетин кордону, куди окупаційна влада вносити інформацію про всіх, хто в’їжджає на півострів з боку материкової України. Так суддя відвідував Крим по кілька разів на рік з 2014 до 2021 року – загалом 25 разів. Сумарно з початку окупації він провів на півострові щонайменше 206 днів і судячи з його соцмереж, він там відпочивав і розважався.

Журналісти намагалися отримати коментар Ярослава Василенка, але наразі їм це не вдалося.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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